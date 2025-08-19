Army, prepárate: estas son las fechas de BTS movie weeks en México

Las funciones están programadas para septiembre de 2025, y cada día se proyectará una película diferente: el 16 de septiembre será EPILOGUE: Young Forever; el 17 de septiembre, MIC DROP; el 19 de septiembre, IDOL; y el 21 de septiembre, Dynamite.

Cada función promete ser una experiencia inmersiva, con imágenes mejoradas y sonido de alta fidelidad para revivir los momentos más vibrantes de la agrupación integrada por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Aunque aún no se han confirmado las cadenas de cine participantes ni las fechas para la venta de boletos, se espera que muy pronto se libere información al respecto. La expectativa en Morelia y otras ciudades de México es alta, y no se descarta que las salas registren llenos totales.

Este estreno coincide con un año importante para el grupo, ya que todos los miembros han finalizado su servicio militar, y su regreso a los escenarios incluye nueva música y una gira mundial en 2025.

agm