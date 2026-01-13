ARMY, no te quedes fuera: así será la preventa para ver a BTS en el GNP Seguros de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras confirmar su regreso a los escenarios, el grupo surcoreano BTS anunció tres fechas en la Ciudad de México como parte de su gira mundial 2026. Los conciertos se realizarán el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México, y el proceso de preventa será exclusivo para quienes cuenten con la ARMY Membership (US o Global) y se registren previamente en la plataforma Weverse antes del 18 de enero a las 5:00 p.m. (hora local). El correo electrónico de ambas cuentas debe coincidir.