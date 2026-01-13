ARMY, no te quedes fuera: así será la preventa para ver a BTS en el GNP Seguros de CDMX
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras confirmar su regreso a los escenarios, el grupo surcoreano BTS anunció tres fechas en la Ciudad de México como parte de su gira mundial 2026. Los conciertos se realizarán el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol.
Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México, y el proceso de preventa será exclusivo para quienes cuenten con la ARMY Membership (US o Global) y se registren previamente en la plataforma Weverse antes del 18 de enero a las 5:00 p.m. (hora local). El correo electrónico de ambas cuentas debe coincidir.
La preventa ARMY se llevará a cabo en dos bloques:
Para los conciertos del 7 y 9 de mayo, será el jueves 22 de enero a partir de las 9:00 horas.
Para el concierto del 10 de mayo, la preventa será el viernes 23 de enero a partir de las 9:00 horas.
Cada fan podrá comprar hasta 4 boletos por fecha.
La venta general comenzará el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m., y todos los boletos serán móviles, sin mostrar código de barras hasta 48 horas antes del evento. También habrá paquetes VIP disponibles, que incluyen acceso al soundcheck, entrada anticipada, regalo exclusivo, entre otros beneficios.
Se recomienda a las y los fans verificar que su número de membresía ARMY (que comienza con “BA”) esté activo y coincida con el correo de su cuenta Ticketmaster. La alta demanda podría agotar rápidamente los boletos en todas las modalidades.
rmr