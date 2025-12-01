Ari Gameplays, Fedelobo y BarcaGamer dan voz en la secuela de Five Nights at Freddy’s

Esta colaboración representa un punto de encuentro entre el entretenimiento digital y el cine, una tendencia en crecimiento que busca conectar con nuevas generaciones a través de las voces que ya dominan el ecosistema digital. La participación de estos tres influencers no solo aporta frescura al doblaje, sino que refleja cómo las industrias tradicionales del entretenimiento están incorporando figuras emergentes del mundo online.

Con esta apuesta, Blumhouse no solo amplía el universo narrativo de Five Nights at Freddy’s, sino que abre la puerta a nuevas formas de colaboración con creadores de contenido, quienes hoy son una referencia cultural para millones de jóvenes en Latinoamérica.

La cinta contará también con un reparto internacional encabezado por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard y Skeet Ulrich, y se perfila como una de las producciones de terror más esperadas del año.

BCT