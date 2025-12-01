Ari Gameplays, Fedelobo y BarcaGamer dan voz en la secuela de Five Nights at Freddy’s

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine de terror y el mundo del streaming se fusionan en Five Nights at Freddy’s 2, y como parte de esta nueva entrega, Universal confirmó vía correo electrónico a medios de cultura geek y videojuegos que tres de los influencers más populares de Latinoamérica prestarán sus voces en el doblaje latinoamericano de la esperada secuela.
Se trata de Ari Gameplays, Fedelobo y BarcaGamer, creadores de contenido con millones de seguidores en plataformas como YouTube, Twitch y TikTok, quienes debutarán en la pantalla grande como parte del elenco de voces de personajes en la película.
La secuela, producida por Blumhouse y dirigida por Emma Tammi, está basada en la exitosa franquicia de videojuegos de Scott Cawthon y llegará a los cines de México el próximo 4 de diciembre. El anuncio causó revuelo en redes sociales por la inesperada participación de los tres streamers en una producción internacional de alto perfil.
Ari Gameplays, es una streamer mexicana con más de 20 millones de seguidores, es una de las creadoras más influyentes del mundo del gaming. Su estilo vibrante la han convertido en una figura destacada del entretenimiento digital.
Fedelobo, también mexicano, es conocido por su estilo humorístico, análisis de videojuegos y narrativa visual en YouTube. Su voz es ampliamente reconocida por la comunidad gamer en español, siendo una de las más identificables del medio.
BarcaGamer, originario de Paraguay, se ha ganado el cariño del público hispano gracias a su carisma, espontaneidad y presencia constante en Twitch y YouTube, plataformas donde ha construido una audiencia sólida y fiel.
Esta colaboración representa un punto de encuentro entre el entretenimiento digital y el cine, una tendencia en crecimiento que busca conectar con nuevas generaciones a través de las voces que ya dominan el ecosistema digital. La participación de estos tres influencers no solo aporta frescura al doblaje, sino que refleja cómo las industrias tradicionales del entretenimiento están incorporando figuras emergentes del mundo online.
Con esta apuesta, Blumhouse no solo amplía el universo narrativo de Five Nights at Freddy’s, sino que abre la puerta a nuevas formas de colaboración con creadores de contenido, quienes hoy son una referencia cultural para millones de jóvenes en Latinoamérica.
La cinta contará también con un reparto internacional encabezado por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard y Skeet Ulrich, y se perfila como una de las producciones de terror más esperadas del año.
BCT