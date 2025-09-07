Arcane se corona en los Emmy 2025 como Mejor Serie Animada

Arcane ya había sorprendido en 2022 al convertirse en la primera serie de streaming en recibir este galardón en su categoría, y ahora consolida su prestigio dentro de la industria.

La crítica ha destacado su narrativa profunda, la calidad de la animación y el desarrollo de personajes como Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce y Viktor, quienes encarnan el conflicto entre las ciudades de Piltover y Zaun, divididas por la tecnología mágica conocida como hextech y los efectos de la droga shimmer.

Con este nuevo reconocimiento, Arcane reafirma su estatus como una de las producciones más influyentes y exitosas de la animación contemporánea, uniendo a la comunidad de jugadores y a las audiencias que han encontrado en la serie una historia madura y visualmente impactante.