Arabia Saudita alista compra de Electronic Arts por 50 mil millones de dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que podría convertirse en una de las compras más grandes en la historia de la industria del videojuego, el fondo público de inversión de Arabia Saudita, junto con la firma Silver Lake y otros grupos financieros, prepara la adquisición de Electronic Arts (EA), la desarrolladora de títulos como FIFA, Madden, Los Sims y Battlefield.

Según información publicada por The Washington Post, la operación está “cerca de cerrarse” y se anunciaría oficialmente a inicios de octubre, con una suma estimada en 50 mil millones de dólares, superior al valor actual de mercado de EA, que ronda los 43 mil millones.

La compra transformaría a EA en una empresa privada, bajo el control de estos inversionistas, en una jugada que podría cambiar por completo el panorama del entretenimiento digital.

Electronic Arts es una de las firmas más influyentes en el mundo del deporte virtual, con franquicias como EA SPORTS FC (antes FIFA), Madden NFL, College Football y NHL, además de títulos icónicos como Los Sims, Battlefield, Apex Legends y Need for Speed.