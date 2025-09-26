Arabia Saudita alista compra de Electronic Arts por 50 mil millones de dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que podría convertirse en una de las compras más grandes en la historia de la industria del videojuego, el fondo público de inversión de Arabia Saudita, junto con la firma Silver Lake y otros grupos financieros, prepara la adquisición de Electronic Arts (EA), la desarrolladora de títulos como FIFA, Madden, Los Sims y Battlefield.
Según información publicada por The Washington Post, la operación está “cerca de cerrarse” y se anunciaría oficialmente a inicios de octubre, con una suma estimada en 50 mil millones de dólares, superior al valor actual de mercado de EA, que ronda los 43 mil millones.
La compra transformaría a EA en una empresa privada, bajo el control de estos inversionistas, en una jugada que podría cambiar por completo el panorama del entretenimiento digital.
Electronic Arts es una de las firmas más influyentes en el mundo del deporte virtual, con franquicias como EA SPORTS FC (antes FIFA), Madden NFL, College Football y NHL, además de títulos icónicos como Los Sims, Battlefield, Apex Legends y Need for Speed.
Hasta el momento, ninguna de las partes ha hecho declaraciones oficiales, pero la noticia ya tuvo un fuerte impacto en el mercado: las acciones de EA subieron un 14.5% tras la publicación del informe, alcanzando los 192 dólares por acción.
Esta posible compra se da en un contexto en el que los fondos soberanos de países como Arabia Saudita buscan ampliar su influencia en industrias tecnológicas y culturales, incluyendo el deporte, el cine y ahora también los videojuegos.
La estrategia de adquisición recuerda la reciente compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, lo que marca una tendencia clara hacia la consolidación de gigantes en la industria del gaming.