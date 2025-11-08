¡Aprovecha! Cinemex extiende promoción de boletos desde 29 pesos por una semana más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no has ido al cine este mes, esta puede ser tu oportunidad. Cinemex anunció que su promoción de entradas a precio especial se extenderá una semana más, permitiendo que más personas disfruten de los estrenos de noviembre por solo 29 y 75 pesos.
La cadena informó a través de redes sociales que la promoción estará disponible del 10 al 12 de noviembre de 2025, y aplicará todo el día en salas tradicionales y premium (2D, 3D y ATMOS) con boletos desde 29 pesos. Para salas Market y Platino en formatos IMAX y 4D, los boletos estarán en 75 pesos.
Los boletos pueden adquirirse en taquilla, en el sitio web de Cinemex o en su app oficial. En compras digitales podrían aplicarse cargos por servicio, y cada persona puede adquirir hasta 6 boletos. La promoción no aplica con otros descuentos, cupones ni funciones especiales o premieres.
Algunas de las películas disponibles esta semana en cartelera son:
El teléfono negro 2
Chainsaw Man: Arco de Reze
Soy Frankelda
Depredador: Tierras salvajes
Demon Slayer: Castillo Infinito
Pat Patrol: Especial de Navidad
Helluva Boss: Festival del Infierno
Tron: Ares
Sorda
Una batalla tras otra
Si no tienes plan para el fin de semana y alguna de estas opciones te llama la atención, este es el momento perfecto para lanzarte al cine y ahorrar unos pesos sin dejar de disfrutar de la pantalla grande.
mrh