Entretenimiento

¡Aprovecha! Cinemex extiende promoción de boletos desde 29 pesos por una semana más

¡Aprovecha! Cinemex extiende promoción de boletos desde 29 pesos por una semana más
ARCHIVO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no has ido al cine este mes, esta puede ser tu oportunidad. Cinemex anunció que su promoción de entradas a precio especial se extenderá una semana más, permitiendo que más personas disfruten de los estrenos de noviembre por solo 29 y 75 pesos.

La cadena informó a través de redes sociales que la promoción estará disponible del 10 al 12 de noviembre de 2025, y aplicará todo el día en salas tradicionales y premium (2D, 3D y ATMOS) con boletos desde 29 pesos. Para salas Market y Platino en formatos IMAX y 4D, los boletos estarán en 75 pesos.

Los boletos pueden adquirirse en taquilla, en el sitio web de Cinemex o en su app oficial. En compras digitales podrían aplicarse cargos por servicio, y cada persona puede adquirir hasta 6 boletos. La promoción no aplica con otros descuentos, cupones ni funciones especiales o premieres.

Algunas de las películas disponibles esta semana en cartelera son:

  • El teléfono negro 2

  • Chainsaw Man: Arco de Reze

  • Soy Frankelda

  • Depredador: Tierras salvajes

  • Demon Slayer: Castillo Infinito

  • Pat Patrol: Especial de Navidad

  • Helluva Boss: Festival del Infierno

  • Tron: Ares

  • Sorda

  • Una batalla tras otra

Si no tienes plan para el fin de semana y alguna de estas opciones te llama la atención, este es el momento perfecto para lanzarte al cine y ahorrar unos pesos sin dejar de disfrutar de la pantalla grande.

Te puede interesar:
Cinemex responde a sus fans: así es el nuevo Combo Individual
¡Aprovecha! Cinemex extiende promoción de boletos desde 29 pesos por una semana más

mrh

Cinemex
Promocion boletos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com