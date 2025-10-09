¡Aprovecha! Apple Music lanza promoción en México: 2 meses por solo 9 pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque hoy en día 10 pesos alcanzan para muy poco, Apple sorprendió a los usuarios mexicanos con una promoción difícil de ignorar: dos meses del plan individual de Apple Music por solo 9 pesos.

La oferta está dirigida exclusivamente a nuevos suscriptores y se puede activar desde dispositivos elegibles, como iPhone, iPad o Mac. Para canjearla, basta con ingresar al sitio oficial de Apple Music, y si cumples con los requisitos, aparecerá la opción para obtener el beneficio de manera inmediata.

Con esta promoción, los usuarios tendrán acceso a:

Más de 100 millones de canciones

Listas de reproducción personalizadas

Contenido exclusivo sin anuncios

Descargas para escuchar música sin conexión

Audio en alta fidelidad (Lossless y Dolby Atmos)

Después del periodo de prueba, el servicio se renovará automáticamente a $129 MXN al mes, a menos que se cancele antes de finalizar los dos meses.

La empresa indicó que esta es una oferta temporal, por lo que quienes deseen aprovecharla deben hacerlo lo antes posible. Además, aclaró que solo aplica para quienes nunca han tenido una suscripción activa en la plataforma.

Apple Music busca competir de frente con otros servicios de streaming como Spotify y Deezer, ofreciendo uno de los precios más bajos de prueba en el mercado mexicano.

mrh