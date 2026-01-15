Entretenimiento

¿Apostarías por mí?: el reality donde el amor se pone a prueba 24/7

Revelan la lista de las 12 parejas de famosos que estarán aislados en Brasil
El reality se estrena el 18 de enero por Las Estrellas y ViX
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La televisión y el streaming abren una nueva puerta al voyeurismo emocional con ¿Apostarías por mí?, un experimento social 24/7 que apuesta —literalmente— por el amor, la estrategia y la resistencia de 12 parejas de celebridades.

Aislados en una villa en Brasil y observados en tiempo real, los participantes enfrentan retos que ponen en jaque su relación y su permanencia en la competencia. Aquí no basta con amar: hay que decidir, arriesgar y, a veces, sacrificar.

Quiénes analizan y conducen el juego

  • Analistas: Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano H.

  • Conductores principales: Alejandra Espinoza y Alan Tacher

  • Pre y post shows (ViX): Arana Lemus y Lambda García

  • Codirección y cobertura especial: Roberto Hernández

Las 12 parejas que lo arriesgan todo

  • Raúl “El Pelón” (locutor de UFORIA) y Laura Molinar

  • Adrián Di Monte (actor) y Nuja Amar (mánager)

  • Beta Mejía (exatleta y creador) y Alejandra Jaramillo (conductora)

  • Franco Tradardi (modelo y competidor) y Breh Badassifier (nutrición y emprendimiento)

  • René Strickler (actor) y Rubí Cardozo (actriz y Coach en nutricion)

  • Jim Velásquez (comediante digital) y Alina Lozano

  • David Leal (deportes y contenidos) y Gigi Ojeda (compositora, Berklee)

  • José Medina (wellness coach) y Tiby Camacho (humor y moda)

  • Lorenzo Méndez y Claudia Galván (empresaria)

  • Salvador Zerboni (actor) y Marcela Ruiz (empresaria)

  • Laysha Zamora (conductora e influencer) y Nelson Cordero “El Malito”

  • Mario Besares (actor) y Brenda Besares

¿Cuándo y dónde verlo en México?

  • Estreno: Domingo 18 de enero de 2026, 9:00 p.m. (hora del Centro de México)

  • TV abierta: Las Estrellas

  • Streaming 24/7: ViX

En ViX, el público tendrá acceso a ocho señales sin censura, pre y post shows diarios y votaciones exclusivas para salvar a las parejas.
