¿Apostarías por mí?: el reality donde el amor se pone a prueba 24/7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La televisión y el streaming abren una nueva puerta al voyeurismo emocional con ¿Apostarías por mí?, un experimento social 24/7 que apuesta —literalmente— por el amor, la estrategia y la resistencia de 12 parejas de celebridades.
Aislados en una villa en Brasil y observados en tiempo real, los participantes enfrentan retos que ponen en jaque su relación y su permanencia en la competencia. Aquí no basta con amar: hay que decidir, arriesgar y, a veces, sacrificar.
Analistas: Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano H.
Conductores principales: Alejandra Espinoza y Alan Tacher
Pre y post shows (ViX): Arana Lemus y Lambda García
Codirección y cobertura especial: Roberto Hernández
Raúl “El Pelón” (locutor de UFORIA) y Laura Molinar
Adrián Di Monte (actor) y Nuja Amar (mánager)
Beta Mejía (exatleta y creador) y Alejandra Jaramillo (conductora)
Franco Tradardi (modelo y competidor) y Breh Badassifier (nutrición y emprendimiento)
René Strickler (actor) y Rubí Cardozo (actriz y Coach en nutricion)
Jim Velásquez (comediante digital) y Alina Lozano
David Leal (deportes y contenidos) y Gigi Ojeda (compositora, Berklee)
José Medina (wellness coach) y Tiby Camacho (humor y moda)
Lorenzo Méndez y Claudia Galván (empresaria)
Salvador Zerboni (actor) y Marcela Ruiz (empresaria)
Laysha Zamora (conductora e influencer) y Nelson Cordero “El Malito”
Mario Besares (actor) y Brenda Besares
Estreno: Domingo 18 de enero de 2026, 9:00 p.m. (hora del Centro de México)
TV abierta: Las Estrellas
Streaming 24/7: ViX
RPO