Aparece capítulo inédito de El Chavo del 8 filmado en 1980 [VIDEO]

El material fue recuperado por un usuario de Puerto Rico y difundido en redes sociales
El episodio muestra a los personajes en las playas de Cancún, fuera de la vecindad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un usuario de YouTube sorprendió a la comunidad al difundir una grabación de lo que sería un episodio considerado perdido del emblemático programa.

De acuerdo con información publicada por TVyNovelas, la cinta fue recuperada por un usuario de Puerto Rico y corresponde a uno de los capítulos más buscados por los seguidores de la serie. A diferencia del formato habitual, el episodio habría sido grabado en Cancún y muestra a los personajes en un entorno distinto al de la tradicional vecindad.

El material pertenecería al programa Chespirito y presenta a los personajes disfrutando de las playas del Caribe mexicano. Según los datos disponibles, la grabación se realizó en 1980 y habría sido transmitida nuevamente en 1983, antes de quedar fuera del archivo público conocido durante décadas.

