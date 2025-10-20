Anthony Ippolito se convierte en Stallone para ‘I Play Rocky’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon MGM Studios reveló el primer vistazo de I Play Rocky, la película que cuenta la historia detrás de la creación del clásico del boxeo Rocky. El actor Anthony Ippolito encarna a un joven Sylvester Stallone, reviviendo el drama real que marcó el nacimiento de una de las franquicias más exitosas del cine.
La cinta será dirigida por el ganador del Óscar, Peter Farrelly (Green Book), en ella, Ippolito retrata a Stallone a los 29 años, cuando el actor aún no lograba despegar en Hollywood, pero encontró en Rocky la oportunidad que cambiaría su vida.
El actor italoamericano Anthony Ippolito, reconocido por su papel como Al Pacino en The Offer (serie que narra la creación de la cinta de El Padrino), nuevamente se sumerge en un papel biográfico. En esta ocasión, también mostró una entrega digna de su personaje: al enterarse del proyecto, grabó por cuenta propia una audición y la envió directamente a los productores.
“I Play Rocky” no es una película sobre boxeo, sino sobre la lucha interna de quien busca su lugar en el mundo del cine. Desde el guion escrito a mano por Stallone hasta su esfuerzo por ser tomado en serio.
