Anthony Ippolito se convierte en Stallone para ‘I Play Rocky’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon MGM Studios reveló el primer vistazo de I Play Rocky, la película que cuenta la historia detrás de la creación del clásico del boxeo Rocky. El actor Anthony Ippolito encarna a un joven Sylvester Stallone, reviviendo el drama real que marcó el nacimiento de una de las franquicias más exitosas del cine.

La cinta será dirigida por el ganador del Óscar, Peter Farrelly (Green Book), en ella, Ippolito retrata a Stallone a los 29 años, cuando el actor aún no lograba despegar en Hollywood, pero encontró en Rocky la oportunidad que cambiaría su vida.