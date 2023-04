Antes de morir, Julián Figueroa dedicó mensaje a Joan Sebastian, su padre

"Qué despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.



Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ



Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más.



Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi (SIC)", escribió el joven horas antes de morir.

El mensaje fue acompañado de una fotografía de antaño al lado de su padre, el intérprete de temas como "Tatuajes" y "Secreto de amor".