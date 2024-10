Annie Rojas viene a La Conco en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Annie Rojas será una de las invitadas a La Conco en Morelia, que tendrá lugar en noviembre de este año en Ceconexpo.

Y es que La Conco regresará a Morelia los 16 y 17 de noviembre de 2024, con juegos, actividades, videojuegos, torneos, concursos, Artist Alley, Cosplay Alley, Fun Dome, y grandes invitados.

Annie Rojas es una de las estrellas que asistirá, conocida por ser Nezuko en Demon Slayer, Chloé Bourgeois (Queen Bee) y Zoé Lee (Vesperia) en Miraculous: Las aventuras de Ladybug, Uniqua en Los Backyardigans, Princesa Elena Castillo Flores en Elena de Avalor, Riza Hawkeye en Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Taro Misaki y Sanae Nakazawa en Captain Tsubasa, Brigitte en Overwatch, Ahri en League of Legends, Beatrix Amerhauser en Zom 100: Bucket List of the Dead, Ren Yamai en Komi-san no puede comunicarse, Freya en God of War, Yumemi Yumemite en Kakegurui ¡Y muchos personajes más!