Anne Hathaway quiere que te vistas con estilo para ver El diablo viste a la moda 2; "Que lo apruebe Miranda"

En una reciente entrevista con Vogue, la actriz —quien retoma su papel como Andy Sachs— expresó su entusiasmo por repetir una experiencia similar a la fiebre rosa que desató Barbie en 2023. Hathaway invitó al público a vestirse con looks dignos de Miranda Priestly, el icónico personaje interpretado por Meryl Streep.

“Espero que todo el mundo se arregle y vaya al cine [...] que se pongan su outfit favorito aprobado por Miranda y simplemente se la pasen increíble”, comentó la ganadora del Oscar, aludiendo al fenómeno cultural que fue el vestirse de rosa para ver la cinta de Margot Robbie.

Para quienes deseen seguir el estilo de la película, las pistas ya están en las fotos filtradas del rodaje: Miranda Priestly lucirá prendas de sastrería elegante en tonos neutros, gabardinas largas y faldas lápiz, mientras que Andy Sachs optará por conjuntos a rayas, mezclilla y estilos monocromáticos.