Anime Onegai llega a Mercado Play

"Al integrar nuestro catálogo en Mercado Play, Anime Onegai no solo llega a una audiencia más amplia, sino que también facilita a los fanáticos del anime el disfrute de sus títulos favoritos de manera más conveniente y accesible", se leyó en las redes sociales de la plataforma.

Para disfrutar del catálogo en Mercado Play sólo tienes que ingresar a la sección de Mercado Play dentro de la aplicación de Mercado Libre, ir a la sección de Series y finalmente usar el filtro de Anime.

Algunos de los títulos que ya podrán disfrutar los usuarios de Mercado Libre son: “The 'HENTAI' prince and the stony cat.”, “Broken Blade”, “Arcana Famiglia”, “Amnesia”, “Soni-Ani: Súper Sónico The Animation” y más.

