Andrea Legarreta reaparece conmovida tras muerte de su pequeño sobrino

Asimismo, dijo que desde aquel país de Asia tuvo que regresar a Houston, Estados Unidos, para acompañar a la familia en los momentos del duelo.

“Estamos pasando momentos duros, pero bueno, por otro lado, yo tenía a mi familia, que se había adelantado. Al día siguiente me regresé, fui a Houston a acompañar a mi familia. Cuando me regresé, yo les dije a ellos ‘ustedes se tienen que quedar aquí, a celebrar la vida de Mati, la vida propia’, estando allá no iban a ayudar mucho porque no podían entrar al hospital, pero yo sí tenía que estar allá, fui a acompañar a mi Vale y les dije ‘voy a intentar volver hacia el final’ y estuve cinco días de regreso”.

Por último la conductora de la revista matutina dedicó una emotiva reflexión:

“Algún día les compartiremos la historia a detalle, creo que al final así es la vida, es como recordar que somos un instante y que no sabemos qué va a pasar, que hay que amar mucho a los nuestros, estar con los nuestros, nunca sabemos qué vaya a pasar y cuando sucede, pensar ‘a ellos cómo les gustaría vernos’ y les gustaría vernos continuar", finalizó.