Andrea Bocelli y Karol G, graban la canción "Vivo por Ella"

Actualmente, la canción cuenta con mas de 8 millones de reproducciones, pues Andrea Bocelli se ha unido con la ganadora de 5 premios Latin GRAMMY y GRAMMY.

Y es que, el nuevo sencillo es una versión 'reimaginada' de uno de los temas más emblemáticos de Bocelli, 'Vivo Per Lei' ('I Live for Her') en su versión en español, 'Vivo Por Ella'. La canción está extraída del próximo álbum de Bocelli, Duets, que se lanzará el 25 de octubre y celebra su 30 aniversario en la música.

