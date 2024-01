Anahí saca del refri pastel que dejó en 2007

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Anahí sacó del refri un pastel que dejó en el 2007 durante una escena de la serie RBD, La Familia.

Se trata de un pastel que se ha vuelto viral debido a que en el año que se transmitió la serie la actriz, en su personaje "Mía", "castigó al pastel y le dijo que se quedaría ahí hasta el 2024.

Al llegarse ya el año mencionado, y con 40 años, Anahí dio continuidad a la escena y por fin sacó el pastel de donde lo guardó.

En su cuenta de Facebook la actriz y cantante compartió la secuencia, en la que se le ve haciendo lo propio y con un mensaje que dice “Hola 2024”.

Asimismo, en los comentarios los fans le agradecieron el gesto de recordar la escena para sus seguidores desde RBD, y otros, y así se lo hicieron saber:

"Incluso tienes este detalle de recordar para los fans jajaja, te amo Anahí, los amo RBD"; "Te amamos!!! Siempre cumpliendo sueños de los fan al recordar esta escena!!!"; "Me emociono ver qué sacaste el pastel Anny eres fenomenal gracias por hacernos el vídeo ahora sabes por qué tus fan te amamos no solo a ti si no a todo el grupo por siempre RBD" (sic), se leyó.