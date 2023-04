Anahí, Roberto Palazuelos y hasta Karely, se despiden de Andrés García

Ambos actores coincidieron en la telenovela Mujeres Engañadas (1999) donde García hacía de papá de Anahí. Desde entonces surgió una gran amistad, y ella ha referido en varias entrevistas que ve a García como su padre, quien además le dio varios consejos para la actuación cuando ella comenzaba su carrera.

Otro actor, Roberto Palazuelos, también conocido como "El Diamante Negro" se dijo devastado por la partida de su colega y por no poder despedirse de él. Además señaló que gente "ambiciosa" lo alejó de él y de sus hijos.

En su cuenta de Instagram, Palazuelos señaló "Recibo la triste noticia que se me fue Andrés,a miles de km de Mexico,una de las personas más importantes en mi vida,la razón por la que me convertí en actor alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de el y decirle cuánto lo quería,desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quieren sus bienes lo alejaron de mi y de sus hijos (...)".