Ana Ferro, viuda de Fer del Solar, defiende a Ingrid Coronado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el conductor argentino, Fernando del Solar falleció se generó de nueva cuenta una polémica con su expareja, la también conductora Ingrid Coronado con quien procreó dos hijos, y que cuando se separaron la mexicana fue acusada de abandonarlo en medio de su lucha contra el cáncer.

Tras reavivar dicha polémica, la viuda del conductor Ana Ferro fue cuestionada por la prensa ante las críticas que Ingrid Coronado ha recibido.

En una conferencia de prensa en la funeraria donde velaron los restos de Fernando de Solar, su esposa respondió algunas preguntas de los reporteros, y una de ella fue qué opinaba sobre los ataques que estaba recibiendo Ingrid luego de la muerte del argentino, y es que incluso en sus redes sociales la conductora tuvo que limitar los comentarios por los señalamientos de los seguidores.

Ana Ferro defendió a la madre de los hijos del conductor, y dijo “Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentas, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad”.