Ana Brenda Contreras revela dolorosa pérdida de bebé; así lo compartió

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 37 años de edad compartió este domingo la pérdida de su bebé, aunque señaló que este duelo lo vivió hace varias semanas.

"Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale, lo quiero contar porque sucedió, fue real y porque me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana", compartió la actriz de "Corazón indomable".

Asimismo, en su mensaje aprovechó para alentar al público a no cuestionar a las mujeres sobre la maternidad; "[...] es por esto que no se pregunta '¿para cuando el bebé?' 'ya embarázate' '¿quieren tener hijos?', no se supone que uno está embarazada en fotos y se comenta", señaló.

"Al siguiente día que pasamos por esta experiencia me topé con un grupo de reporteros con todas estas preguntas como muchas mujeres con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando", agregó Ana Brenda Contreras.