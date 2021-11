Ana Bárbara y Lupillo Rivera dan positivo a Covid-19

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cantantes Ana Bárbara y Lupillo Rivera dieron a conocer que se contagiaron de Covid-19. Cada quien por su lado pero ambos tuvieron que cancelar sus espectáculos.

La intérprete de "Bandido" informó a través de su cuenta en Instagram su situación de salud, dijo a sus fanáticos que se encontraba en Taxco, Guerrero para dar un convierto, pero comenzó a sentirse mal y decidió hacerse la prueba de coronavirus.

"...En la mañana me comencé a sentirme mal un poquito mal y pues resulta que me hice la prueba y salí positiva a Covid, lo cual me pone triste", señaló la originaria de San Luis Potosí.

La cantante se mostró afligida por no poder compartir con sus fans, pero señaló que se trata de un tema de responsabilidad, pero prometió reponer el show.