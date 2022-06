Amber Heard no está conforme, busca apelar el veredicto del jurado

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La actriz Amber Heard planea apelar el veredicto que dictó el jurado en el juicio de difamación entre ella y su exesposo, Johnny Depp, donde determinaron que ella difamó con malicia al actor.

Una portavoz de la actriz de 36 años, Alafair Hall, señaló a The New York Times, que Heard planea apelar, aunque no se revelaron más detalles sobre esto.

Expertos señalan que Heard debe demostrar que hubo errores en el juicio o en la lectura de ley por parte de la jueza presidente para que se le conceda una apelación.

Luego de seis semanas de juicio, la tarde del pasado miércoles, el jurado del caso de difamación entre Heard y Depp, resolvió que Heard debe pagar 15 millones de dólares a su exesposo por daños compensatorios y punitivos. Mientras que Depp debe pagarle a ella 2 millones de dólares por daños compensatorios.

La pareja se enfrascó en este juicio debido a un artículo de opinión que escribió Amber Heard en 2018 donde señalaba ser una sobreviviente de la violencia doméstica y donde expuso la relación abusiva que mantuvo con Depp, aunque en ningún momento menciona su nombre.

AC