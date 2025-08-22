Amazon publica el precio de la ROG Xbox Ally y resulta más cara que una consola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Microsoft anunció, en colaboración con ASUS, el lanzamiento de su primera consola portátil para videojuegos: ROG Xbox Ally, que estará disponible en México a partir del 16 de octubre. La noticia se confirmó durante la semana de Gamescom 2025, una de las ferias de videojuegos más importantes del mundo.

El dispositivo representa la apuesta de Microsoft por competir en el creciente mercado de consolas portátiles, donde productos como Steam Deck y Nintendo Switch ya tienen fuerte presencia.

La ROG Xbox Ally combina hardware de ASUS con el ecosistema de Xbox Game Pass y servicios en la nube de Microsoft, lo que permitirá jugar títulos AAA directamente desde el dispositivo, tanto en formato digital como por streaming.