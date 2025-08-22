Amazon publica el precio de la ROG Xbox Ally y resulta más cara que una consola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Microsoft anunció, en colaboración con ASUS, el lanzamiento de su primera consola portátil para videojuegos: ROG Xbox Ally, que estará disponible en México a partir del 16 de octubre. La noticia se confirmó durante la semana de Gamescom 2025, una de las ferias de videojuegos más importantes del mundo.
El dispositivo representa la apuesta de Microsoft por competir en el creciente mercado de consolas portátiles, donde productos como Steam Deck y Nintendo Switch ya tienen fuerte presencia.
La ROG Xbox Ally combina hardware de ASUS con el ecosistema de Xbox Game Pass y servicios en la nube de Microsoft, lo que permitirá jugar títulos AAA directamente desde el dispositivo, tanto en formato digital como por streaming.
Se lanzará en dos modelos:
ROG Xbox Ally:
16 GB de RAM
512 GB de almacenamiento
Precio filtrado: $12,499 MXN
ROG Xbox Ally X:
24 GB de RAM
1 TB de almacenamiento
Precio filtrado: $19,999 MXN
Aunque los precios aún no han sido confirmados oficialmente, los listados aparecieron esta semana en Amazon México, directamente desde la tienda oficial de ASUS, lo que da mayor veracidad a las cifras. Las reservas ya están habilitadas, aunque la fecha exacta de entrega sigue pendiente.
Microsoft y ASUS explicaron que la confirmación del precio dependerá de las condiciones macroeconómicas, como impuestos y ajustes fiscales que podrían impactar el costo final en cada país.
El diseño de la Xbox Ally está claramente pensado para competir con consolas portátiles como la Steam Deck de Valve. Sin embargo, su integración con Xbox Game Pass, su potencia técnica y su disponibilidad inmediata en México podrían posicionarla rápidamente entre las favoritas del público.
mrh