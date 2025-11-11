Amazon Prime se une al mundo gamer: así podrás ver los Game Awards 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gala más importante del mundo gamer, The Game Awards 2025, no solo premiará lo mejor del año en videojuegos el próximo jueves 11 de diciembre, sino que también marcará un antes y un después en su formato de transmisión global, al llegar por primera vez a través de Amazon Prime Video.

Esta alianza representa un paso clave en la expansión del evento, que será visto en más de 200 países y que mantendrá también sus canales tradicionales en Twitch y YouTube.

Desde su debut en 2014, The Game Awards había apostado exclusivamente por plataformas digitales abiertas como Twitch y YouTube. Sin embargo, en su edición número 12, la ceremonia se integrará a Amazon Prime Video, marcando la primera vez que se transmite en una plataforma de suscripción de streaming global.

“Estamos encantados de llevar nuestra celebración global de los videojuegos a aún más público con la incorporación de Prime Video. Nos honra que Amazon se una a tantas otras compañías de entretenimiento y tecnología como socio de nuestro evento”, expresó Geoff Keighley, creador y CEO de The Game Awards.