Amazon confirma segunda temporada de Nadie nos va a extrañar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon Prime Video ha confirmado lo que miles de fans deseaban pero no esperaban tan pronto: la serie mexicana “Nadie nos va a extrañar” tendrá una segunda temporada.

La primera temporada se ganó el reconocimiento del público y la crítica por su mirada sin filtros hacia temas como la presión social, la violencia estructural, la falta de escucha hacia los adolescentes y el suicidio.

Hasta el momento, Amazon no ha revelado detalles sobre la trama, pero los fans ya exigen un tratamiento cuidadoso y respetuoso de su historia. En redes, muchos señalan que el enfoque debe mantenerse fiel al tono de denuncia y reflexión que caracterizó la primera temporada.