Amazon confirma segunda temporada de Nadie nos va a extrañar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon Prime Video ha confirmado lo que miles de fans deseaban pero no esperaban tan pronto: la serie mexicana “Nadie nos va a extrañar” tendrá una segunda temporada.
La primera temporada se ganó el reconocimiento del público y la crítica por su mirada sin filtros hacia temas como la presión social, la violencia estructural, la falta de escucha hacia los adolescentes y el suicidio.
Hasta el momento, Amazon no ha revelado detalles sobre la trama, pero los fans ya exigen un tratamiento cuidadoso y respetuoso de su historia. En redes, muchos señalan que el enfoque debe mantenerse fiel al tono de denuncia y reflexión que caracterizó la primera temporada.
La culpa y el duelo entre sus amigos.
La reacción de los padres y la comunidad.
El posible rol de la escuela y las autoridades ante el suicidio de un menor.
Con esta segunda temporada, Amazon Prime Video apuesta por fortalecer su catálogo de contenido nacional con impacto internacional, algo que sin duda pondrá nuevamente los reflectores sobre la narrativa mexicana.
RPO