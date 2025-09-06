Amazon adaptará Life Is Strange: Max y Chloe llegarán a la pantalla

La trama seguirá a Max Caulfield, una estudiante de fotografía que descubre su habilidad para retroceder en el tiempo luego de salvar a su amiga de la infancia, Chloe Price. Ambas se ven envueltas en la misteriosa desaparición de una estudiante de su escuela, lo que destapa secretos oscuros en su ciudad y las enfrenta a decisiones de vida o muerte.

De acuerdo con la productora, la adaptación se centrará en la primera entrega de la saga, considerada un punto de inflexión en la industria por su estilo narrativo y el peso de las elecciones morales en el desarrollo de la historia.

La producción estará a cargo de Charlie Covell, creadora y showrunner conocida por la aclamada serie The End of the F**ing World*. Con ello, se garantiza un enfoque fiel al tono emocional y dramático que caracteriza al videojuego.

Aunque la serie ya fue autorizada para producción, aún no cuenta con fecha de estreno ni elenco confirmado. Sin embargo, el proyecto ya genera gran expectativa entre fanáticos del videojuego, que desde 2015 ha sido reconocido por su innovador enfoque narrativo y sus dilemas morales.