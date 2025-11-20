‘Amanecer en la Cosecha’: nueva entrega de Los Juegos del Hambre ya tiene tráiler y fecha de estreno
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de Panem está lejos de terminar. El pasado 20 de marzo de 2025 llegó a librerías de España “Amanecer en la Cosecha”, una nueva entrega de la saga Los Juegos del Hambre, que explora el oscuro pasado de Haymitch Abernathy, personaje clave en la trilogía original.
La novela, escrita por Suzanne Collins, está ambientada 24 años antes de los eventos protagonizados por Katniss Everdeen, y narra la experiencia de un joven Haymitch durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición especialmente cruel de los Juegos del Hambre en la que los distritos deben enviar tributos adicionales, duplicando el número de participantes y el peligro dentro de la arena.
A pesar de que el libro apenas llegó a formato físico, la adaptación cinematográfica ya había sido confirmada desde junio de 2024. Con el lanzamiento reciente del primer tráiler, la expectativa crece entre lectores y cinéfilos.
El avance revela una estética más oscura y brutal que las entregas anteriores. La película será la sexta en la saga y profundizará en los orígenes del personaje interpretado originalmente por Woody Harrelson.
“Ella me enseñó a desconfiar. Ellos me enseñaron a sobrevivir. Pero nadie me enseñó a olvidar.” — dice Haymitch en una de las líneas clave del tráiler.
Elenco renovado y personajes icónicos
Joseph Zada interpretará al joven Haymitch Abernathy.
Whitney Peak dará vida a Lenore Dove Baird, aliada emocional del protagonista.
Ralph Fiennes será un joven Coriolanus Snow.
Glenn Close encarnará a la doctora Drusilla Sickle.
Billy Porter interpretará al estilista Magno Stift.
Elle Fanning será una joven Effie Trinket.
Kieran Culkin asumirá el rol de Caesar Flickerman.
Otros nombres destacados incluyen a Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee), Kelvin Harrison Jr. (Beetee), Maya Hawke (Wiress), Mckenna Grace (Maysilee Donner), Molly McCann (Louella McCoy) y Ben Wang (Wyatt Callow).
“Amanecer en la Cosecha” se ubica entre los eventos narrados en Balada de pájaros cantores y serpientes y la trilogía original, con un enfoque más introspectivo sobre el régimen del Capitolio y las dinámicas sociales que configuran el futuro distópico de Panem.
El estreno mundial está programado para el 20 de noviembre de 2026, y con el primer adelanto liberado, el universo de Los Juegos del Hambre vuelve a encender la emoción en millones de fans en todo el mundo.
mrh