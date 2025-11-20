‘Amanecer en la Cosecha’: nueva entrega de Los Juegos del Hambre ya tiene tráiler y fecha de estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de Panem está lejos de terminar. El pasado 20 de marzo de 2025 llegó a librerías de España “Amanecer en la Cosecha”, una nueva entrega de la saga Los Juegos del Hambre, que explora el oscuro pasado de Haymitch Abernathy, personaje clave en la trilogía original.

La novela, escrita por Suzanne Collins, está ambientada 24 años antes de los eventos protagonizados por Katniss Everdeen, y narra la experiencia de un joven Haymitch durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición especialmente cruel de los Juegos del Hambre en la que los distritos deben enviar tributos adicionales, duplicando el número de participantes y el peligro dentro de la arena.

A pesar de que el libro apenas llegó a formato físico, la adaptación cinematográfica ya había sido confirmada desde junio de 2024. Con el lanzamiento reciente del primer tráiler, la expectativa crece entre lectores y cinéfilos.