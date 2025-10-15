Amaia Montero regresa con La Oreja de Van Gogh: "Todo sigue aquí"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Amaia Montero sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a La Oreja de Van Gogh, la emblemática banda pop española que marcó a toda una generación.

En un emotivo mensaje compartido a través de su cuenta oficial de Instagram —y replicado en las redes de la agrupación—, Amaia escribió:

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. [...] Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".