Amaia Montero regresa con La Oreja de Van Gogh: "Todo sigue aquí"
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Amaia Montero sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a La Oreja de Van Gogh, la emblemática banda pop española que marcó a toda una generación.
En un emotivo mensaje compartido a través de su cuenta oficial de Instagram —y replicado en las redes de la agrupación—, Amaia escribió:
"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. [...] Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".
El reencuentro tuvo lugar en San Sebastián, ciudad natal de la banda, donde se reunieron Amaia, Álvaro, Haritz y Xabi. Aunque no se han revelado aún fechas de conciertos ni nuevos lanzamientos, el anuncio dejó entrever que se están preparando sorpresas para el futuro.
Por su parte, Pablo Benegas, quien formó parte de la banda tras la salida de Amaia en 2007, no participará activamente en esta etapa. El comunicado menciona que “decidió parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales”.
La noticia ha generado miles de reacciones en redes sociales, especialmente entre los fans que crecieron con canciones como "Rosas", "La Playa", y "Puedes Contar Conmigo", temas que marcaron la época dorada del grupo.
La reunión de Amaia con La Oreja de Van Gogh representa un momento de nostalgia, pero también de renovación, tal como lo escribieron en el mensaje: “Con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa”.
rmr