Amaia Montero reacciona a salida de Leire de La Oreja de Van Gogh

En este sentido, Amaia Montero habló para Tele5 España, y en el programa TardeAR aseveró que lo sucedido le ha afectado:

"Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", declaró.

Por último, aseveró que ella no ha hablado de algún regreso con La Oreja de Van Gogh:

"Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He he dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a 'La Oreja'?".

