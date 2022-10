Amaia Montero preocupa por publicación de foto y raro mensaje

Fanáticos y amigos de la industria le dejaron mensajes de amor, apoyo y esperanza, esto tras asumir que la cantante de 46 años pasa por algún tipo de depresión o problema de salud mental.

Además les llamó la atención un mensaje que colocó como respuesta a un comentario "si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".