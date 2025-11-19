Alizée regresará a México; anuncia concierto en 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante francesa Alizée anunció su regreso a México, donde ofrecerá un concierto el próximo 29 de mayo de 2026 en el reconocido foro La Maraka, ubicado en la Ciudad de México.
La intérprete de “Moi… Lolita” compartió la noticia a través de sus redes sociales, generando emoción entre sus fans mexicanos, quienes han esperado varios años para volver a verla en los escenarios.
El anuncio fue publicado en su cuenta oficial de Instagram con el mensaje: “¡Me complace anunciar que regreso a México!”, acompañado de la fecha del show y un mensaje de cariño hacia sus seguidores: “¡Tengo muchísimas ganas de volver a ver a mis fans mexicanos!”.
Esta será una oportunidad única para revivir los éxitos que marcaron una generación de amantes del pop francés y de la estética que caracterizó los años 2000.
Alizée se consolidó como un fenómeno musical tras el lanzamiento de su álbum debut Gourmandises en el año 2000, producido por Mylène Farmer y Laurent Boutonnat. Su estilo distintivo, que mezcla pop electrónico con letras enigmáticas, la catapultó a la fama internacional. A lo largo de su carrera ha evolucionado artísticamente y ahora regresa con una propuesta renovada, sin perder la esencia que la convirtió en ícono.
El recinto La Maraka, conocido por su ambiente íntimo y su excelente acústica, será el escenario ideal para el reencuentro entre Alizée y su público mexicano. Aunque aún no se han revelado más fechas o ciudades, la expectativa por una posible gira por el país ha comenzado a circular entre sus seguidores.
rmr