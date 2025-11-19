Alizée regresará a México; anuncia concierto en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante francesa Alizée anunció su regreso a México, donde ofrecerá un concierto el próximo 29 de mayo de 2026 en el reconocido foro La Maraka, ubicado en la Ciudad de México.

La intérprete de “Moi… Lolita” compartió la noticia a través de sus redes sociales, generando emoción entre sus fans mexicanos, quienes han esperado varios años para volver a verla en los escenarios.

El anuncio fue publicado en su cuenta oficial de Instagram con el mensaje: “¡Me complace anunciar que regreso a México!”, acompañado de la fecha del show y un mensaje de cariño hacia sus seguidores: “¡Tengo muchísimas ganas de volver a ver a mis fans mexicanos!”.

Esta será una oportunidad única para revivir los éxitos que marcaron una generación de amantes del pop francés y de la estética que caracterizó los años 2000.