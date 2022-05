Alistan sexta temporada de Black Mirror

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La famosa series Black Mirror tendrá una sexta temporada, así lo confirmó la revista Variety, quien señaló que su creador, Charlie Brooker ya trabaja en la nueva entrega.

De acuerdo con Variety, actualmente Black Mirror se encuentra en el proceso de casting y seguirá con la dinámica de sus anteriores temporadas, cada capítulo es una historia individual cargada de ciencia ficción y tecnología.

La quinta (y última) temporada se entrenó en junio de 2019, tuvo solo tres episodios, uno de ellos protagonizado por Miley Cyrus.

En enero de 2020, Charlie Brooker y Annabel Jones, su pareja creativa, abandonaron su productora House of Tomorrow para fundar su propia empresa, Broke and Bones, sin embargo los derechos de Black Mirror se quedaron en House of Tomorrow.

Luego de algunas negociaciones y llegar a un acuerdo Broke and Bones (en la que Netflix invirtió) ha obtenido la licencia para trabajar en la serie.