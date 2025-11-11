‘Alicia en el país de las maravillas’ tendrá una nueva versión musical con Sabrina Carpenter

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz y cantante estadounidense Sabrina Carpenter dará vida a Alicia en una nueva película musical basada en el clásico literario “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Carroll, que será producida por Universal Pictures.

De acuerdo con medios internacionales, la intérprete también será productora del filme en un proyecto que ha sido calificado por fuentes cercanas como “personal” para la artista.

La dirección y el guion estarán a cargo de Lorene Scafaria, cineasta reconocida por escribir y dirigir Hustlers (2019), el drama criminal protagonizado por Jennifer Lopez. La producción contará con el respaldo de Marc Platt —productor de Wicked y otras exitosas adaptaciones musicales— así como Alloy Entertainment, lo que refuerza el perfil ambicioso del largometraje.