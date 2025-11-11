‘Alicia en el país de las maravillas’ tendrá una nueva versión musical con Sabrina Carpenter

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz y cantante estadounidense Sabrina Carpenter dará vida a Alicia en una nueva película musical basada en el clásico literario “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Carroll, que será producida por Universal Pictures.
De acuerdo con medios internacionales, la intérprete también será productora del filme en un proyecto que ha sido calificado por fuentes cercanas como “personal” para la artista.
La dirección y el guion estarán a cargo de Lorene Scafaria, cineasta reconocida por escribir y dirigir Hustlers (2019), el drama criminal protagonizado por Jennifer Lopez. La producción contará con el respaldo de Marc Platt —productor de Wicked y otras exitosas adaptaciones musicales— así como Alloy Entertainment, lo que refuerza el perfil ambicioso del largometraje.
Aunque el título oficial de la cinta aún no ha sido revelado, se confirmó que será una adaptación musical y visualmente audaz del universo creado por Carroll en el siglo XIX.
Publicado por primera vez en 1865, Alicia en el país de las maravillas narra las aventuras de una niña que cae por una madriguera de conejo para llegar a un mundo fantástico, caótico y simbólico, poblado por animales parlantes y personajes excéntricos como el Sombrerero Loco, la Reina de Corazones y el Gato de Cheshire.
La obra ha sido adaptada en múltiples ocasiones al cine y la televisión. Destacan la versión animada de Disney de 1951 y la adaptación live-action de 2010 dirigida por Tim Burton, con Johnny Depp en el papel del Sombrerero.
Este nuevo proyecto pretende ofrecer una versión fresca y musical para nuevas generaciones, bajo la visión creativa de Carpenter, quien ha ganado notoriedad tanto en la actuación como en la música pop.
BCT