Alfredo Adame besa a La Divaza [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alfredo Adame está de nuevo en el ojo del huracán, ya que en esta ocasión defendió que no es homofóbico y su prueba de ello es que besó a La Divaza.

En la más reciente entrega de La Casa de Los Famosos 4, de Telemundo, Adame dijo ante las cámaras de la casa que es mentira que sea una persona que discrimina.

Asimismo, comentó a sus compañeros del reality que pese a lo que se piensa, él sólo "ve a seres humanos":

"Les voy a decir una cosa: a mí me enseñaron de niño que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no reconozco géneros, no reconozco religiones, pieles, colores de ojos, de cabello. Yo lo único que reconozco son los seres humanos. Para mí el ser humano, el que sea, sea cual sea su elección, merece todo mi respeto... y mis besos también".

Luego de ello, Alfredo Adame besó a "La Divaza", y para eso le pidió que cerrara los ojos y parara "el pico":