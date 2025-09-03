Alfonso Obregón confirma: no regresará como voz de Shrek en la quinta entrega

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor de doblaje Alfonso Obregón Inclán, recordado por prestar su voz al personaje de Shrek en las versiones en español de la popular saga animada, confirmó que no participará en la quinta entrega que prepara Dreamworks.

A través de sus redes sociales, el actor se mostró molesto ante la insistencia de sus seguidores sobre su participación en ‘Shrek 5’. Con firmeza, expresó: “Yo no dejé ningún personaje, es obvio que me los quitaron y es obvio por qué”.

La declaración revive el eco de la polémica legal que enfrentó en agosto de 2023, cuando fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de tocamientos indebidos a sus alumnas. El caso tomó fuerza mediática cuando una joven identificada como Taylor, quien buscaba trabajar como su asistente, difundió audios del actor con comentarios personales y peticiones que fueron criticadas en redes.