Alfonso Cuarón apoya a Bu tras críticas por su presentación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, subió al escenario como telonera del último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México. Lo que para ella fue una noche soñada, para una parte de la audiencia y usuarios de redes sociales se convirtió en blanco de duras críticas y desató una serie de comentarios sobre el privilegio, el mérito y el peso de un apellido.

En redes sociales, frases como “nepotismo y cringe máximo” o “otra nepo baby más” convirtieron su nombre en tendencia. Aunque algunos asistentes defendieron su derecho a expresarse artísticamente, otros acusaron una falta de profesionalismo y señalaron que su presencia era fruto de su linaje más que de su talento.

Sin embargo, la joven cantante respondió con elegancia, agradeciendo a Dua Lipa y a su equipo por “hacer realidad uno de sus mayores sueños”. El gesto fue aplaudido por algunos seguidores que defienden su derecho a explorar su identidad artística.