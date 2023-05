Alex Kaffie se va de Sale el Sol y acusa "cochinada" de Nacho Lozano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes por la mañana Alex Kaffie dio a conocer que ya no formará parte del programa de Imagen Televisión, Sale el Sol, en el que colaboraba en la sección de espectáculos.

Por medio de sus redes sociales el Villano confirmó las versiones sobre que su ausencia en el programa se debió a petición de Nacho Lozano, quien volvió a la televisora con proyecto nuevo.

Y es que en su columna del 8 de mayo para un medio nacional Kaffie dijo que Nacho Lozano se puso exigente para ir a Sale el Sol y así habría condicionado:

“Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a ‘Sale el Sol’ a promocionar su noticiario, ¡Exigió que únicamente Paulina Mercado!, nadie más del matutino, lo entrevistara. No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo”.

Y añadió: “Este servidor codicia, ansía y anhela entrevistar a Ciro Gómez Leyva, doña Elena Poniatowska y Pepa Flores ‘Marisol’, ¡no a Nacho Lozano!”.

De acuerdo a medios nacionales, este texto habría ocasionado la molestia de Nacho Lozano, quien a su vez habría pedido castigo para Kaffie, y este día él mismo confirmó la versión, y añadió detalles.

"Tras haber publicado en mi columna #SinLisonja (desaparecida, por cierto) las «exigencias» de Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano en su visita a 'Sale el Sol', los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo".

Por último, Kaffie dijo que pese a que el castigo ya terminó, no volverá a Sale el Sol: "Tal amonestación ha terminado; sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se «pisa y corre» a otro, y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí".