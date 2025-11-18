Alex Fernández reprograma concierto en Uruapan por respeto a situación en Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Alex Fernández anunció la reprogramación de su concierto en Uruapan, programado como parte de su gira "Voz de mi sangre Tour", en solidaridad con la situación que actualmente atraviesa el estado de Michoacán.

La decisión fue tomada, según el comunicado oficial, “derivado de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Uruapan” y ante “el clima de violencia que hoy se vive en Michoacán”. El evento estaba previsto para realizarse en el Salón Los Telares.

En el mensaje difundido a través de sus redes sociales, el artista expresó su deseo de “acompañar con respeto y empatía a la comunidad, y brindar un espacio para la calma y la reflexión”.