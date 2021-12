Alemán llora al probar tacos por primera vez: "son vida"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las mejores comidas a nivel mundial por supuesto es la mexicana, sin duda el mole, las corundas, el pozole, las enchiladas, la cochinita pibil, los papatzules, las tlayudas y hasta las tortas de tamal, y es que nuestra comida está conformada por muchísimos platillos deliciosos, pero los tacos, ¿qué podemos decir de los tacos?, ¿a quién no le gustan los tacos?, los hay de tripa, chorizo, al pastor, de cabeza, de suadero y la lista es larga, pero quizá los tacos es de las comidas mexicanas más conocidas en el mundo y por la que incluso nos identifican como mexicanos, claro está que no es lo mismo probar unos tacos en otro país que no sea México, por eso a continuación te contamos la historia de este turista alemán.

A través de TikTok, la red social de moda, se hizo viral el momento en el que un joven alemán probó por primera vez unos tacos en México, en un puesto como lo hacemos aquí, sobre la calle, y quedó encantado que hasta las lágrimas escurrieron de sus ojos con tal delicioso manjar.

Su novia, Ale Vaca fue quien publicó el video en su cuenta de TikTok y acompañó la grabación con el mensaje “Los tacos son vida”.