Syntek rompe con la prensa tras polémica con Maxine Woodside

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Aleks Syntek anunció que no volverá a ofrecer entrevistas ni participará en podcasts, luego de acusar a la periodista Maxine Woodside de grabarlo sin su consentimiento y usar sus declaraciones fuera de contexto.
Durante una reciente presentación en la Ciudad de México, el músico expresó su inconformidad con lo que consideró una traición por parte de la prensa, en particular de la conocida conductora de espectáculos. “Maxine Woodside me debe una disculpa y si no lo hace, pues mal por ella”, dijo Syntek, visiblemente molesto.
"Ya estoy hasta la madre", exclamó Syntek, y remarcó que su decisión es definitiva: no concederá más entrevistas y evitará cualquier exposición pública fuera de sus presentaciones musicales. Aseguró que siempre actuó de buena voluntad, pero que sus palabras han sido tergiversadas para generar escándalo.
El artista aclaró que a partir de ahora buscará preservar su privacidad, enfocándose exclusivamente en su carrera musical. “Cualquier presencia mediática futura será estrictamente controlada y sin intermediarios”, puntualizó.
RPO