Entretenimiento

Syntek rompe con la prensa tras polémica con Maxine Woodside

Syntek acusa a Maxine Woodside de grabarlo sin su consentimiento
“Ya estoy hasta la madre”, declara el artista durante su presentación
“Ya estoy hasta la madre”, declara el artista durante su presentaciónESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Aleks Syntek anunció que no volverá a ofrecer entrevistas ni participará en podcasts, luego de acusar a la periodista Maxine Woodside de grabarlo sin su consentimiento y usar sus declaraciones fuera de contexto.

Durante una reciente presentación en la Ciudad de México, el músico expresó su inconformidad con lo que consideró una traición por parte de la prensa, en particular de la conocida conductora de espectáculos. “Maxine Woodside me debe una disculpa y si no lo hace, pues mal por ella”, dijo Syntek, visiblemente molesto.

Según relató, fue invitado a una entrevista con Woodside, pero durante una conversación informal fuera del aire, la periodista habría grabado de manera encubierta sus declaraciones, las cuales incluían referencias a su pasado profesional, entre ellas, su vínculo con la cantante colombiana Shakira.

"Ya estoy hasta la madre", exclamó Syntek, y remarcó que su decisión es definitiva: no concederá más entrevistas y evitará cualquier exposición pública fuera de sus presentaciones musicales. Aseguró que siempre actuó de buena voluntad, pero que sus palabras han sido tergiversadas para generar escándalo.

El artista aclaró que a partir de ahora buscará preservar su privacidad, enfocándose exclusivamente en su carrera musical. “Cualquier presencia mediática futura será estrictamente controlada y sin intermediarios”, puntualizó.

@famososalahoguera ¡Explota! Aleks Syntek contra la periodista Maxine Woodside #Shakira #Syntek ♬ sonido original - Famosos a la Hoguera
Te puede interesar:
Con foto en mano, Aleks Syntek demuestra que sí conoció a Elton John
“Ya estoy hasta la madre”, declara el artista durante su presentación

RPO

Aleks Syntek
Maxine Woodside

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com