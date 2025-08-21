Syntek rompe con la prensa tras polémica con Maxine Woodside

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Aleks Syntek anunció que no volverá a ofrecer entrevistas ni participará en podcasts, luego de acusar a la periodista Maxine Woodside de grabarlo sin su consentimiento y usar sus declaraciones fuera de contexto.

Durante una reciente presentación en la Ciudad de México, el músico expresó su inconformidad con lo que consideró una traición por parte de la prensa, en particular de la conocida conductora de espectáculos. “Maxine Woodside me debe una disculpa y si no lo hace, pues mal por ella”, dijo Syntek, visiblemente molesto.