Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Alejandra Guzmán enfrenta de nuevo problemas de salud, por lo que tuvo que cancelar una presentación en Nuevo Laredo.

Lo anterior informó la estrella del rock por medio de sus redes sociales, en las que detalló que el mal se debe a problemas en la zona lumbar.

La Guzmán precisó que se trata del Síndrome Compresivo Radicular, que pese a los cuidados que ha llevado no logra atacar al 100 el mal.

Añadió que deberá estar en reposo absoluto, por lo que no podrá presentarse en los escenarios, como el 15 de junio, cuando era su presentación más próxima.

Así lo hizo saber a sus fans:

"A pesar de los cuidados y las rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar", continuó. "Situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar, este 15 de junio, celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad. Nada me duele más a mí y a todo el equipo no poder estar en un escenario junto a ustedes rockeando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme".