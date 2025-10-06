Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos con 19 millones de votos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un respaldo de más de 19 millones de votos, el influencer Aldo de Nigris fue declarado el ganador absoluto de La Casa de los Famosos México 2025 en su tercera temporada.

La gala final comenzó con la salida de Mar Contreras, seguida por Shiky, y luego Abelito, quien obtuvo el tercer lugar. El cierre quedó en manos de Dalílah Polanco y Aldo, quienes protagonizaron un emotivo mano a mano final. Fue entonces que el nombre del regio retumbó como el elegido por la audiencia.