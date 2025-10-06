Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos con 19 millones de votos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un respaldo de más de 19 millones de votos, el influencer Aldo de Nigris fue declarado el ganador absoluto de La Casa de los Famosos México 2025 en su tercera temporada.
La gala final comenzó con la salida de Mar Contreras, seguida por Shiky, y luego Abelito, quien obtuvo el tercer lugar. El cierre quedó en manos de Dalílah Polanco y Aldo, quienes protagonizaron un emotivo mano a mano final. Fue entonces que el nombre del regio retumbó como el elegido por la audiencia.
En total, se emitieron más de 41 millones 635 mil votos durante la jornada de votación final, según cifras oficiales reveladas por la producción.
Pero más allá del premio económico —4 millones de pesos, antes de impuestos—, lo que más conmovió fue el gesto que tuvo Aldo segundos antes de apagar las luces de la casa, como marca la tradición. En ese momento, pidió la palabra a Galilea Montijo para expresar su deseo de compartir parte del premio con Abelito, su compañero más cercano dentro del encierro.
Aldo Tamez De Nigris es un joven creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, de 26 años de edad.
Previo a su entrada al reality, Aldo ya era figura activa en redes sociales y atleta patrocinado por marcas como Nutrifitt Labs y World Gym México, donde ha compartido rutinas, estilo de vida y mensajes de motivación.
Durante el programa, destacó por su actitud positiva, autenticidad y su fuerte alianza con Abelito, lo cual le ganó el cariño del público. Su estilo relajado pero firme lo colocó como uno de los favoritos desde las primeras semanas.
rmr