¡Al chile, no le pongas acitrón! Este dulce puede costarte hasta 9 años de cárcel

Su recolección, además de ser clandestina, interrumpe la regeneración de sus poblaciones al destruir sus raíces o eliminar los ejemplares que aún podrían dar semillas.

En el caso del estado de Puebla, lugar emblemático para el platillo, la biznaga sólo crece en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, y su extracción está prohibida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como por la NOM-059-SEMARNAT-2010, que protege a especies amenazadas.

Usar acitrón podría costarte una multa de hasta 360 mil pesos o una pena de hasta 9 años de prisión.

Campañas de la Profepa y la Semarnat han recordado a la población que el uso del acitrón, por muy tradicional que parezca, constituye un delito ambiental, y llaman a sustituirlo por ingredientes como piña, jícama, papaya cristalizada o xoconostle.