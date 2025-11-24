Aislinn Derbez se viste de luto; muere su mamá Gabriela Michel, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Aislinn Derbez se encuentra atravesando un momento de duelo tras el fallecimiento de su madre, Gabriela Michel, ocurrido la mañana de este lunes en la Ciudad de México, según reportes preliminares.

De acuerdo a información compartida en redes sociales por la cuenta especializada en espectáculos Chamonic3, el deceso ocurrió alrededor de las 7:00 a.m..

Asimismo, se dijo que presuntamente la causa habría sido un accidente doméstico. Gabriela Michel tenía 65 años de edad.

Hasta el momento, ni Aislinn Derbez ni su padre, el actor y productor Eugenio Derbez, han emitido un comunicado oficial sobre la pérdida.

Tampoco se han revelado detalles específicos sobre las circunstancias del fallecimiento.

Así se informó: