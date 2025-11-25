Aislinn Derbez comparte mensaje tras deceso de su madre y confirma causa de muerte

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, Aislinn rompió el silencio y reveló que su madre falleció a causa de un infarto.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió la actriz.

Agregó que en estos momentos busca vivir su duelo en paz y en compañía de su familia, por lo que pidió respeto y sensibilidad.

“Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, concluyó.