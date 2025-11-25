Aislinn Derbez comparte mensaje tras deceso de su madre y confirma causa de muerte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Aislinn Derbez compartió hace unas horas un emotivo mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de cariño tras el fallecimiento de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Michel.
A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, Aislinn rompió el silencio y reveló que su madre falleció a causa de un infarto.
“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió la actriz.
Agregó que en estos momentos busca vivir su duelo en paz y en compañía de su familia, por lo que pidió respeto y sensibilidad.
“Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, concluyó.
Gabriela Michel, quien tuvo una destacada carrera como actriz de doblaje, fue madre de Aislinn Derbez durante su relación con el actor y comediante Eugenio Derbez.
La publicación ha recibido miles de reacciones de apoyo por parte de seguidores, colegas y figuras del medio artístico.
