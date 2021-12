Ainara Suárez da su postura tras liberación de YosStop

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ainara Suárez ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre la libertad de la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, después de estar en prisión cinco meses acusada de almacenar y distribuir pornografía infantil.

Al hablar del acuerdo al que llegó con Yosseline, la joven explicó que "decidió darle una segunda oportunidad" porque sería más sanador y ayudaría más a todas que ella “cambiara su forma de comunicar y su trato a las mujeres”.

La víctima de abuso mencionó que las personas que la dañaron enfrentaran las consecuencias, con lo que se asegurará que llegue el mensaje de no compartir material sensible y menos de menores de edad.

"Dentro de lo que cabe, logré hacer justicia y que se comprometan a no dañar a nadie", expresó frente a los medios de comunicación, a quienes les aseguró que no aceptará una disculpa porque "lo que me hicieron no se puede perdonar", expresó.