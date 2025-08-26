AimeP3 muestra por primera vez foto tras su parto; y manda mensaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de su cuenta de Instagram, la influencer AimeP3 publicó su primera imagen desde el hospital luego de haber dado a luz, en la que aparece recostada, con bata médica y suero, visiblemente cansada pero serena.
El mensaje que acompañó la imagen fue: "Quiero agradecer primeramente a quienes estuvieron conmigo y no me dejaron sola, gracias a Dios estoy bien. Ahora a seguir disfrutando a mi familia y a mi bebé." ❤️🩹👶
La publicación generó cientos de reacciones, comentarios de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes celebran con ella este nuevo capítulo en su vida.
Aunque no se han compartido tantos detalles sobre el nacimiento del bebé, AimeP3 ha mantenido una comunicación cercana con sus fans durante todo el embarazo.
En una de sus publicaciones adelantó que su retoño llevará por nombre Dani.
RYE