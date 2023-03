Agreden sexualmente y golpean a la cantante Heidy, nieta de Pedro Infante [Video]

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cantante explicó que el hombre la tocó sin consentimiento y además, “Lo suben a la patrulla y están las evidencias. Los patrulleros lo sacan, lo dejan libre”.

Heidy Infante dio a conocer que ya levantó una denuncia en contra de Yian López.

“Ya levanté mi acta ante Seguridad Pública. Se le acusó por delito sexual, que es abuso sexual porque me lastimó profundamente. Me mordió, Me golpeó a puñetazos, me maltrató muchísimo (el cabello). Voy a proceder por abuso sexual en contra de los policías en el área de servidores públicos y en Seguridad Pública están en asuntos internos”.