Aeroméxico lanza spot en apoyo a la comunidad LGBT+ y causa controversia

"Secreto de Amor" narra la historia de dos personas que, debido a la imposibilidad de sostener su relación abiertamente, deciden mantenerla en secreto. Esta temática resuena fuertemente con muchas parejas que se alejan de la heteronorma y que, por miedo al juicio de la sociedad, a menudo se ven obligadas a esconder su amor, señala su director en una entrevista para N+.

El comercial muestra a varias parejas que se sienten incómodas al mostrarse en público. A medida que avanza la historia, estas personas atraviesan un proceso de introspección y, al final, deciden mostrarse orgullosas de quienes son, superando el miedo y la vergüenza impuestas por los prejuicios sociales.

Junio, el Mes del Orgullo, ha sido un período activo para las campañas de sensibilización y apoyo a la comunidad LGBT+. Muchas empresas han expresado su apoyo a través de diversas iniciativas, y Aeroméxico no ha sido la excepción, no solo este 2024, sino ya en años anteriores. Con este spot, la aerolínea no solo celebró el amor en todas sus formas, sino que también se posiciona firmemente en la defensa de los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBT+.