Adrián Marcelo podría estar de regreso en la nueva temporada de LCDLF, esto sabemos

Este último salió a dos semanas de que concluyera el reallity de Televisa, tras sus polémicas dentro de la casa y sus diferencias con algunos de sus compañeros, incluidas sus peleas con Gala Montes.

“Pido entrar al confesionario, ya me estaba esperando un argentino que me dijo que estaban contentos con lo que estaba haciendo, pero creemos que los problemas que tienes los tengas que arreglar afuera (…)Fue después que lo entendí, que ellos sí querían que me quedara, era la parte de Televisa que no me quería, es que es Endemol y Televisa” reveló Adrián en el podcast Hermanos de Leche.

